Пациентам с Covid-19, которые лежат на животе, реже нужна ИВЛ, – медики

Считается, что методика может улучшить оксигенацию, снизить потребность в инвазивной вентиляции и снизить вероятность смерти у пациентов с Covid-19

Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.

Об этом сообщает Forbes.

Авторы руководства говорят, что эта методика может улучшить оксигенацию, снизить потребность в инвазивной вентиляции и снизить вероятность смерти у пациентов с Covid-19.

Руководство гласит: "Позиционирование на животе – это простое действие, которое может быть выполнено в большинстве случаев. Оно совместимо со всеми формами базовой респираторной поддержки и требует мало или совсем не требует оборудования".

Однако, такой способ не рекомендуется для всех пациентов, в том числе беременных женщин или людям с травмами лица

CNN сообщает, что этот метод использовался в США.

Например, в больнице Лонг-Айленда, пациенту с Covid-19 удалось избежать необходимости в аппарате ИВЛ после того, как его переложили на живот.

Отметим, доктор Комаровский поделился подобными рекомендациями.

"Обращаю внимание, если вы заболели – режим не постельный. То есть не надо лежать, более того постоянное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений, поэтому вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать - попробуйте спать на животе, это очень помогает", – сказал Комаровский.

По его словам, температура воздуха является едва ли не самым важным фактором при лечении. Влажность воздуха должна быть от 40% до 60%, а оптимальная температура составляет 18-22 градуса.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.

На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.