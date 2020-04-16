Пациентам с Covid-19, которые лежат на животе, реже нужна ИВЛ, – медики
2020-04-16 19:57:00
Считается, что методика может улучшить оксигенацию, снизить потребность в инвазивной вентиляции и снизить вероятность смерти у пациентов с Covid-19
Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.
Об этом сообщает Forbes.
Авторы руководства говорят, что эта методика может улучшить оксигенацию, снизить потребность в инвазивной вентиляции и снизить вероятность смерти у пациентов с Covid-19.
Руководство гласит: "Позиционирование на животе – это простое действие, которое может быть выполнено в большинстве случаев. Оно совместимо со всеми формами базовой респираторной поддержки и требует мало или совсем не требует оборудования".
Однако, такой способ не рекомендуется для всех пациентов, в том числе беременных женщин или людям с травмами лица
CNN сообщает, что этот метод использовался в США.
Например, в больнице Лонг-Айленда, пациенту с Covid-19 удалось избежать необходимости в аппарате ИВЛ после того, как его переложили на живот.
Отметим, доктор Комаровский поделился подобными рекомендациями.
"Обращаю внимание, если вы заболели – режим не постельный. То есть не надо лежать, более того постоянное пребывание в горизонтальном положении увеличивает вероятность осложнений, поэтому вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать - попробуйте спать на животе, это очень помогает", – сказал Комаровский.
По его словам, температура воздуха является едва ли не самым важным фактором при лечении. Влажность воздуха должна быть от 40% до 60%, а оптимальная температура составляет 18-22 градуса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.
- На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.
- Вслед за Супрун аппараты у Маска попросило и посольство Украины в США.