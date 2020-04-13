В ОП заявили о тестировании 2 аппаратов ИВЛ украинского производства

Стоят такие аппараты меньше, чем зарубежные аналоги. Если тесты пройдут успешно, аппараты поступят в больницы, говорят в ОП

Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания. Об этом разговаривали на совещании по борьбе с коронавирусом, на котором присутствовал и президент Владимир Зеленский.

Если технические испытания пройдут успешно и их показатели будут соответствовать заграничному оборудованию, украинские врачи получат сотни таких аппаратов ИВЛ уже в ближайшие недели.

Президент подчеркнул, что стоят украинские аппараты "в разы ниже", чем заграничные. "Мы можем обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – отметил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.

Глава Минздрава Максим Степанов, со своей стороны, сообщил, что уже скоро заработает информационно-консультационный онлайн-центр, в который смогут обратиться врачи.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.

На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.