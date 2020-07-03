Елена Зеленская поборола коронавирус и вернулась домой
Елена Зеленская вылечилась от коронавируса. Сегодня ее выписали из больницы. Об этом сообщает Офис президента.
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей", – сказано в сообщении.
При этом Зеленская дома будет лечить двустороннюю пневмонию, вызванную Covid-19.
Как ранее писал Фокус:
- 16 июня жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве. "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
- После инфицирования жены Владимир Зеленский объявил о переходе на особый режим работы с максимальным ограничением контактов. Однако в свой офис на Банковой он продолжал ездить.
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