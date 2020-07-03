Взрыв на Позняках: спустя две недели после ЧП спасатели нашли под завалами кошку

Спустя две недели после взрыва дома на Позняках в Киеве спасатели нашли под завалами кошку.

Об этом в Facebook сообщила киевлянка Елена Крыжановская.

По ее словам, пушистика нашли за диваном обрушенной квартиры. Скорее всего, пребывание животного спасатели определили по имеющимся в помещении миске и лотку.

Кроме того, в первые дни трагедии владельцы пропавшей кошки разместили ее фото на столбах с просьбой вернуть животное, если оно выскочит из-под разрушенных конструкций.

"Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней", – поделилась Елена.

"Максим с Сашей (спасатели, – ред.) еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала), взяли фонари, залезли по углам – и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки", – говорится в сообщении.

По данным Украинской правды. Життя, 1 июля также нашли кошку Умку, которую потеряли после взрыва другие жители дома на Позняках. У них были собака и кошка. Собака выбралась из-под завалов на третий день после взрыва.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.