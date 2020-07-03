Взрыв на Позняках: спустя две недели после ЧП спасатели нашли под завалами кошку
Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней.
Спустя две недели после взрыва дома на Позняках в Киеве спасатели нашли под завалами кошку.
Об этом в Facebook сообщила киевлянка Елена Крыжановская.
По ее словам, пушистика нашли за диваном обрушенной квартиры. Скорее всего, пребывание животного спасатели определили по имеющимся в помещении миске и лотку.
Кроме того, в первые дни трагедии владельцы пропавшей кошки разместили ее фото на столбах с просьбой вернуть животное, если оно выскочит из-под разрушенных конструкций.
"Шотландская вислоухая Элис использовала одну из кошачьих жизней", – поделилась Елена.
"Максим с Сашей (спасатели, – ред.) еще раз полезли в завал (по отдельным разрешениям сейчас жители по одному, очень осторожно и в сопровождении спасателей могут пройти в помещения, чтобы попытаться найти и забрать вещи и документы, но не в зоне тотального обвала), взяли фонари, залезли по углам – и под диваном увидели испуганные кошачьи глазки", – говорится в сообщении.
По данным Украинской правды. Життя, 1 июля также нашли кошку Умку, которую потеряли после взрыва другие жители дома на Позняках. У них были собака и кошка. Собака выбралась из-под завалов на третий день после взрыва.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.
- По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.
- Пострадавшую от взрыва секцию дома полностью снесут. Ее жителям власти пообещали выделить новые квартиры. 25 июня президент Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир жильцам дома.