В Полтаве хакер списывал долги местных жителей за коммуналку
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что одним полтавчанам он приписывал десятки кубометров воды, другим – списывал долги. Хакера поймали и обезвредили, а его компьютер сейчас изъят для экспертизы.
"Предприятию это мешало составлять отчетность, отдельные полтавчане были вынуждены платить большие суммы за непотребленную воду и разбираться с проблемой в Полтававодоканале. В итоге представители предприятия обратились за помощью в киберполицию", – сказано в сообщении.
У мужчины изъяли ноутбук Lenovo, модем, накопители и сим-карты.
Установлено, что он собирал и хранил персональные данные полтавчан. Мотивы его действий пока что неизвестны. Следствие продолжается, ему грозит штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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