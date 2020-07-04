Первоклассники должны в сентябре пойти в школу, – Шкарлет

Об этом рассказал и.о. министра образования Сергей Шкарлет в интервью LB.ua.

Своей главной задачей на ближайшие три месяца он назвал возобновление учебного процесса в школах. При этом он выступает против полного перехода на дистанционное образование, в первую очередь детей, которые должны пойти в первый класс.

"Дети должны пойти в школу. Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", — заявил Шкарлет.

По его словам, в МОН разрабатывают запасные варианты на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Окончательное решение будет приниматься перед началом нового учебного года.

"Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично офлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, а еще условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", – уточнил Шкарлет.

Глава МОН также рассказал, что общался со большим количеством родителей, которые утверждают, что дистанционное образование – это не совсем образование.

"Если в семье один монитор и три ребенка, в которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая жаль, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", — подчеркнул и.о. министра.

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