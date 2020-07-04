Зеленский попросил Россию сменить риторику и напомнил, что от Украины нельзя ничего требовать

Об этом Зеленский заявил во время повездки в Одесскую область, передает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика", – сказал Зеленский.

Что касается встречи советников Нормандского формата 3 июля в Берлине, то Зеленский сообщил, что пока не готов ее полноценно комментировать.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", – говорит президент.

Напомним, Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политсоветников нормандского формата в пятницу в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, одновременно Россия взяла паузу.

В то же время заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

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