Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

Сердце пересадили 57-летнему жителю Коростеня, у которого пять лет назад был инфаркт.

"Мы это сделали! Во Львове в течение последних суток трансплантированы сердце и две почки! Последняя операция закончилась буквально несколько часов назад. Особая благодарность – родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек", – сказал главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.

Почки получили двое мужчин – один из Львова, второй из Тернопольщины. Операции начались после полуночи и продолжались до восьми утра.

"Операции по пересадке в Украине – это шанс на жизнь для сотен и тысяч людей. И мы хотим дать этот шанс. Мы хотим, чтобы украинцы больше не уезжали за границу, а оперировались у себя дома, чтобы каждый нуждающийся в органах их получил. И мы будем прилагать максимум усилий, чтобы приблизить это время", – сказал Самчук.

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