В Житомире из-за неразделенной любви повесился 19-летний солдат

Украина
Солдат проходил срочную службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ

В Житомире обнаружили повешенным солдата-срочника. Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

"Вечером 5 июля 2020 г., во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Продолжаются следственные действия.

 

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