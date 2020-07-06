В Житомире из-за неразделенной любви повесился 19-летний солдат
В Житомире обнаружили повешенным солдата-срочника. Об этом сообщает пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.
"Вечером 5 июля 2020 г., во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, причиной самоубийства стала неразделенная любовь. Продолжаются следственные действия.
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