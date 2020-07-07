Статистика коронавируса в Украине на 7 июля: 546 случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 546 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, с начала эпидемии по стране подтвердили 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных исходов и 22 193 случаев выздоровления.

Вчера, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях, 5 июля – о 823 случаях, 4 июля – о 914 случаях.

Всего медики исследований 731 858 образцов ПЦР-методом, ИФА – 282 960. За сутки исследовано 9 343 образцов методом ПЦР.

Наибольшее количество активных больних на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой области (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Статистика по регионам: