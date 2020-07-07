Статистика коронавируса в Украине на 7 июля: 546 случаев коронавируса за сутки
По состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 546 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, с начала эпидемии по стране подтвердили 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных исходов и 22 193 случаев выздоровления.
Вчера, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях, 5 июля – о 823 случаях, 4 июля – о 914 случаях.
Всего медики исследований 731 858 образцов ПЦР-методом, ИФА – 282 960. За сутки исследовано 9 343 образцов методом ПЦР.
Наибольшее количество активных больних на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой области (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.
Статистика по регионам:
- Львовская область – 6445 заболевших
- Киев – 5665
- Черновицкая – 5032
- Ровенская – 4228
- Закарпатская – 3458
- Киевская – 2809
- Волынская – 2788
- Ивано–Франковская – 2744
- Харьковская – 2416
- Тернопольская – 2108
- Винницкая – 1979
- Одесская – 1919
- Житомирская – 1469
- Днепропетровская – 1116
- Хмельницкая – 842
- Донецкая – 686
- Черкасская – 678
- Кировоградская – 663
- Запорожская – 598
- Черниговская – 576
- Николаевская – 461
- Полтавская – 325
- Сумская – 321
- Херсонская – 196
- Луганская – 85