Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 7 июля: 546 случаев коронавируса за сутки

Статистика коронавируса в Украине на 7 июля: 546 случаев коронавируса за...

Фото: liga.net

С начала эпидемии по стране подтвердили 49 607 случаев COVID-19 и 1283 летальных исходов

По состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 546 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, с начала эпидемии по стране подтвердили 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных исходов и 22 193 случаев выздоровления.

Вчера, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях, 5 июля – о 823 случаях, 4 июля – о 914 случаях. 

Всего медики исследований 731 858 образцов ПЦР-методом, ИФА – 282 960. За сутки исследовано 9 343 образцов методом ПЦР.

Наибольшее количество активных больних на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой области (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Статистика по регионам:

  • Львовская область – 6445 заболевших
  • Киев – 5665
  • Черновицкая – 5032
  • Ровенская – 4228
  • Закарпатская – 3458
  • Киевская – 2809
  • Волынская – 2788
  • Ивано–Франковская – 2744
  • Харьковская – 2416
  • Тернопольская – 2108
  • Винницкая – 1979
  • Одесская – 1919
  • Житомирская – 1469
  • Днепропетровская – 1116
  • Хмельницкая – 842
  • Донецкая – 686
  • Черкасская – 678
  • Кировоградская – 663
  • Запорожская – 598
  • Черниговская – 576
  • Николаевская – 461
  • Полтавская – 325
  • Сумская – 321
  • Херсонская – 196
  • Луганская – 85