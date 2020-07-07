Спутники из космоса засняли, как на побережье Черного моря цветет вода

На украинском побережье Черного моря цветет вода, а на некоторых участках уровень концентрации водорослей достигает максимума.

Об этом сообщил Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Спутниковый мониторинг цветения водорослей в северо-западной части Черного моря был получен с помощью аппаратов Sentinel-3A и Sentinel-3B.

Согласно полученным данным, максимальной концентрации водоросли достигают на побережье населенных пунктов Лебедевка, Курортное, Затока, Белгород-Днестровский, Очаков, Южное, Станислав, Очаковское, Голая Пристань, Лазурное.

Таким образом наиболее загрязненная вода сейчас в озерах Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровском лимане, Днепровском, Тендровском и Джарылгачском заливах. Побережье Одессы при этом имеет средний уровень загрязнения.

Отмечается, что загрязнение вод Черного моря определяли по количеству хлорофилла-а, который содержит морской фитопланктон.

Ранее в селе Счастливцево Геннического района Херсонской области вода на побережье Азовского моря резко стала темной.

Ранее сообщалось, что водоросли изменили цвет итальянских Альп. Ученые из Италии пытаются выяснить причины редкого явления, которое окрасило ледник Альпах в багрово-розовый цвет и ускоряет последствия изменения климата.