Снег стал красного цвета

В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский" снег стал красного цвета.

Об этом сообщает в Facebook Минобразования.

Ученые объясняют, что такое явление вызвано цветением водорослей. По их данным, необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли – хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей долгой зимы. Когда появляются благоприятные условия, например, во время лета в Антарктиде, споры начинают прорастать. В итоге снег становится красным из-за того, что их клетки содержат красный каротиновий слой, на снегу возникают красные пятна будто от малинового джема.

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Стоит отметить, что этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

В то же время ученые говорят, что "цветение" снега способствует изменению климата, так как из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, что способствует размножению таких водорослей.

Цветение этих водорослей прекращается, когда становится холоднее. Кроме Антарктиды малиновый снег можно увидеть также в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений – с 1961 года. Настолько тепло на Южном континенте не было ни разу за последние 59 лет.