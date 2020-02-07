Плюс 18 – в Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
2020-02-07 17:24:56
Настолько тепло на Южном континенте не было ни разу за последние 59 лет
Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений – с 1961 года. Об этом они сообщили в Twitter.
Плюс 18,4°C было 7 февраля на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza, расположенной на самой северной оконечности Антарктиды. Днем ранее отмечены 18,3°C.
Напомним, что сейчас в Антарктиде идет последний месяц лета. Средние температуры зимних месяцев там от −75 до −60°C, летних – от −50 до −30°C; на побережье зимой от −35 до −8°C, летом от 0 до +5°C.
Минимальная температура воздуха у поверхности была зафиксирована в Антарктиде 23 июля 1983 году на станции "Восток": −89,2°C.
Как ранее сообщал Фокус:
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