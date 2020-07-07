Пожар в Луганской области: к тушению привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию

К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области привлекли авиацию, подразделения Нацгвардии и ВСУ. Предварительное количество жертв пожара, по данным главы МВД, – шесть человек.

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский уже провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"На выполнение задания главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники", – говорится в сообщении.

Во время совещания Владимиру Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново. По данным ГСЧС, огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

Также происходит ликвидация пожара возле с. Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которой составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

По данным Арсена Авакова, к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганской области и вызванных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины", – отметил министр.

Он также добавил, что работает оперативный штаб, а ситуация находится под контролем.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину лично приехать на место происшествия.