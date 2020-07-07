В Луганской области сильный лесной пожар: 4 погибших

ГосЧС сообщила, что по состоянию на 17:30 7 июля, предварительно, четыре человека погибли и девять госпитализированы.

Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

К тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. На помощь прибывают спасатели и техника из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га.

В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.