Пожары на Луганщине: в больнице 28 пострадавших

В результате лесных пожаров на Луганщине 28 человек госпитализированы, из них 17 детей.

Об этом сообщает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", – сообщил Лисянский.

Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.