Ryanair осенью начнет увеличивать количество маршрутов из Украины в Италию

Лоукостер Ryanair объявил о 16 новых направлениях между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

В конце октября авиакомпания планирует пополнить расписание такими рейсами:

из Харькова в Милан (Бергамо), два раза в неделю;

из Киева в Милан (Бергамо) – четыре раза, Катанью – два раза, Болонью – три раза и Рим (Фьюмичино) – пять раз;

из Львова в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза;

из Одессы в Милан (Бергамо) – два раза, Болонью – два раза и Рим (Фьюмичино) – два раза.

В рамках летнего расписания 2021 года (оно начнет действовать с конца марта) Ryanair анонсировала пять новых маршрутов: из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – по два раза в неделю. Обещано также увеличение частоты рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) до четырех раз в неделю.

Напомним, что перед покупкой авиабилетов следует учитывать действующие и возможные будущие ограничения на въезд в Италию для граждан Украины. В настоящее время страны ЕС закрыты для выезда большинству категрий Украинцев.

5 июля в Афинах задержали 17 украинцев, прилетевших несмотря на запрет из-за пандемии. Они провели в аэропорту несколько суток и только 7 июля вернулись домой.

Ранее в связи с решением правительства Польши ограничить международное воздушное сообщение в стране, авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, а Ryanair закрыла продажу билетов на маршрут Киев - Краков, которые должны были возобновиться в июне.