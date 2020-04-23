Потери мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса оценили в $253 млрд

Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд, говорится в докладе организации. Как следствие, потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160–253 млрд.

Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прогнозирует ICAO. Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.

Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что 25 млн рабочих мест по всему миру могут оказаться под угрозой из-за спада в области путешествий из-за пандемии коронавируса. Финансовое состояние авиакомпаний настолько нестабильное, что они не могут позволить себе возвращать деньги пассажирам. В ассоциации считают, что клиенты должны принимать ваучеры на будущие перевозки.

Основываясь на сценарии жестких ограничений на поездки, который есть сейчас, в IATA подсчитали, что в 2020 году доходы авиакомпаний снизятся на $252 млрд (-44%) по сравнению с 2019 годом.

Напомним, из-за карантина украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в которой на сегодня работают около 2500 человек, планирует сокращать и флот, и персонал. Из них 90% уже отправлены в "простой" с выплатой 2/3 заработной платы.

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