В МОН рассказали, как абитуриентам получить отсрочку от призыва

з-за коронавируса в этому году смещены сроки весеннего призыва на воинскую службу и вступительных экзаменов в вузы. В результате выпускники, которые хотят продолжить получение образования на новом уровне, но подлежащие призыву, стали получать повестки из военкоматов.

Министерство образования и науки совместно с Офисом президента и Генеральным штабом нашли решение, которое позволит выпускникам, которые хотят продолжить обучение, получить отсрочку от призыва.

Суть решения состоит в том, что вузы должны провести предварительную регистрацию абитуриентов, которые хотят обучаться у них. Тогда юноши будут иметь документальное подтверждение своих намерений, на основании которого и получат отсрочку от призыва до 1 октября 2020 года.

МОН направило соответствующие разъяснения приемным комиссиям вузов.

Между тем Генштаб еще в мае разъяснил детали организации призыва на срочную военную службу в мае-июле 2020 года: юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

Это разъяснение основано на распоряжении Кабмина №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020 ). В нем определено, что граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

В начале июня тогдашний и.о. министра образования Любомира Мандзий сообщила: "Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию".