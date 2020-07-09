В Минздраве рассказали, как досрочно закончить самоизоляцию после прибытия из "красной зоны"

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, прибывшим украинцам из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции проходить ПЦР-тестирование можно в только в аккредитованных Центром общественного здоровья лабораториях.

"Если человек приезжает из стран "красной зоны", он должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дий Вдома". В то же время по желанию он может пройти ПЦР-тестирование в лаборатории, которая аккредитована Центром общественного здоровья. В случае негативного теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ, автоматически приходит уведомление в приложении",– сообщил он.

Пока турист ждет свой результат теста, он должен находиться дома. По словам министра, необходимо предоставить правильный номер телефона во время сдачи теста. Уведомление о результатах теста придет в приложение.

"Красная зона" – страны, где показатель заражений коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения.

Напомним, ЕС огласил список 14 "безопасных" стран, откуда будет пускать туристов. В список, среди прочих, не вошли США, Бразилия, Китай, Россия, а также Украина. Двери ЕС закрыты для туристов из этих стран из-за широкого распространения COVID-19, недостаточного тестирования или ненадежности данных.