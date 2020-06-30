Без Украины. ЕС огласил список 14 "безопасных" стран, откуда будет пускать туристов

В список, среди прочих, не вошли США, Бразилия, Китай, Россия, а также Украина. Двери ЕС закрыты для туристов из этих стран из-за широкого распространения COVID-19, недостаточного тестирования или ненадежности данных

Евросоюз составил список из 14 стран, откуда начнет пускать туристов с 1 июля, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

На данный момент Евросоюз уже отменил ограничения в передвижении для граждан ЕС, путешествующих внутри блок. Также граждане Великобритании могут беспрепятственно передвигаться по территории ЕС до конца переходного периода Brexit 31 декабря.

В "безопасный список" стран, не входящих в ЕС, попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Стоит подчеркнуть, что США, Бразилия, Китай, Россия, а также Украина оказались среди тех, кто не вошел в список стран, для которых откроют границы ЕС.

По словам европейских дипломатов, Евросоюз готов открыть двери для Китая, но в случае, если китайское правительство разрешит въезд для путешественников из ЕС.

Список "безопасных" для туризма стран был одобрен большинством стран ЕС, по крайней мере 55% стран Евросоюза, представляющие 65% населения ЕС, подписали документ.

Разногласия возникли между такими странами, как Испания, которые хотят осторожно открывать границы, так как сильно пострадали от COVID-19, и другими, как Греция и Португалия. Они больше зависят от туризма и меньше пострадали от коронавируса.

Согласно документу, нации оцениваются ЕС по количеству проведенных тестирований на вирус, отслеживании и обработке контактов, надежности данных. Процедура ЕС по официальной публикации документа и всех критериев оценки стран завершится 30 июня.

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