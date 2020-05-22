В Португалии заявили, что ждут туристов из Европы
2020-05-22 19:29:00
Португалия постепенно ослабляет карантинные ограничения
Португалия вновь открыта для туристов из других стран Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва, пишет Reuters.
"Туристы приветствуются в Португалии", – сказал Сантуш Силва, пояснив, что некоторые медицинские проверки будут введены в аэропортах, но для тех, кто прилетит в Португалию не будет обязательного карантина.
Португалия постепенно ослабляет карантинные ограничения. Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.
"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность приветствовать гостей", – сказал Сантуш Силва.
Полеты в страны Европейского Союза по-прежнему временно приостановлены до 15 июня. Сухопутная граница Испании и Португалии, которая была закрыта для туристов с марта, также останется закрытой до 15 июня.
Португалия к настоящему времени зарегистрировала 30 200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 1289 смертей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.
- Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.
- В Египте открыли отели для внутренних туристов при условии выполнения ряда ограничений.
- А аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория за 190 евро.