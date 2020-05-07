Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля

C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что с 15 июня в стране восстановится предоставление местных туристических услуг, а с 1 июля страна будет готова принимать туристов из-за рубежа.

Об этом сообщает Первый канал Грузии.

"Мы сделаем это путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с соседними странами, а также путем создания возможностей для безопасных коридоров с точки зрения двусторонних переговоров, которые представляют для нас туристический интерес. Эти переговоры уже начались", – сказал Гахария.

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На своей странице в Facebook он написал, что в стране начнут постепенно снимать ограничения.

"Тбилиси откроют с 11 мая. Рустави и Гардабани – 14 мая. С 18 мая Марнеули", – говорит Гахария.

Как ранее сообщал Фокус:

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.