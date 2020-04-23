За нарушение карантина в Грузии будут сажать в тюрьму до 6 лет

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП

Грузинский парламент принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет. Об этом сообщают "Новости Грузия".

Отмечается, что поправки поддержали 78 депутатов.

Как пишет Интерфакс-Украина, парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения.

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"К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", – сказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

В настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1 000 долларов), а юридические лица – 15 тысяч лари (около 4 700 долларов).

"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", – сказал Мдинарадзе.

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.

Как ранее сообщал Фокус: