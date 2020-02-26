Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии

2020-02-26 23:05:58

59 0

Вирус нашли у 50-летнего грузина, который прибыл из Ирана через Азербайджан

В Грузии зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает портал "Грузия Online".

По ее словам, полученные из лаборатории Лугара результаты подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране.

Министр отметила, что вирус нашли у 50-летнего грузина, который прибыл из Ирана через Азербайджан.

В настоящее время он помещен в инфекционную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правительство, по словам чиновницы, делает все, чтобы помешать началу эпидемии в Грузии, поэтому повода для паники в стране нет.

Как ранее сообщал Фокус:

 

Loading...