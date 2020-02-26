Коронавирус уже в Южной Америке: Бразилия подтверждает первый случай заболевания

Инфекцию нашли у 61-летнего мужчины, который вернулся из поездки по северной Италии

В Бразилии был зарегистрирован первый случай коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Folha de S.Paulo.

Инфекцию нашли у 61-летнего мужчины, который вернулся из поездки по северной Италии.

Бразилия становится первой страной в Южной Америке с подтвержденным случаем нового вируса.

"Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и остается в респираторной изоляции, которая будет сохраняться в течение следующих 14 дней", – говорится в заявлении местной больницы.

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