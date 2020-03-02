Грузинскому патриарху явилось видение о победе человека над коронавирусом

По словам патриарха, люди не знают, "от Бога или от зла" коронавирус, но сам он уверен, что "без Господа это не произошло бы"

Грузинский патриарх Илия Второй рассказал во время воскресной проповеди, что у него было видение, предсказывающее победу человека над коронавирусом. Об этом сообщает Грузия Online.

По его словам, он "видел, как человек огненного цвета, сидящий на коне, перелетел над его головой в воздухе и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем перемешал ее и намазал на лоб".

"Это был знак, что с помощью Господа и Креста человек сможет одержать победу над этим заболеванием", – уверен патриарх.

Илия призвал верующих не бояться и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. По словам патриарха, люди не знают, "от Бога или от зла" коронавирус, но сам он уверен, что "без Господа это не произошло бы".

"И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг", — заявил патриарх.

Напомним, число зараженных COVID-19 на утро 2 марта в мире увеличилось до 89 070 человек. Умерли уже 3046 человек. Коронавирус выявлен в 68 странах и территориях.

В Грузий первый случай заражения был подтвержден 26 февраля. Вирус нашли у 50-летнего грузина, который прибыл из Ирана через Азербайджан.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.