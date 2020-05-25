Испания с 1 июля отменяет обязательный карантин для туристов
2020-05-25 20:45:00
В стране с понедельника открылись бары и рестораны
Правительство Испании отменит с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов.
Об этом сообщает El Pais.
"В этот понедельник (25 мая, – ред.) на заседании правительства было решено, что обязательный карантин для путешествующих в страну иностранных граждан будет отменен с 1 июля", – говорится в сообщении.
Ранее глава правительства Испании Педро Санчес в Twitter объявил, что иностранные туристы смогут приезжать в Испанию уже в июле.
Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото также заверила сегодня утром, что въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, хотя она не уточнила дату. Она призвала путешественников, особенно французов и немцев, провести отпуск в Испании.
Представители испанской индустрии туризма рассматривали введение карантина для посетителей страны как меру, которая будет отталкивать иностранных туристов. Поэтому правительство пошло навстречу предпринимателям.
Кстати, в Испании с понедельника открылись бары и рестораны.
Недавно в Испании исправили общие данные о смертности среди инфицированных коронавирусом с начала пандемии. Общее количество подтвержденных летальных случаев сейчас составляет 26 834. В то же время, по состоянию на вчера эта цифра была выше на 1918 летальных случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Португалия также постепенно ослабляет карантинные ограничения. Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.
- Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.
- Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.
- В Египте открыли отели для внутренних туристов при условии выполнения ряда ограничений.
- А аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория за 190 евро.