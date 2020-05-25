Испания с 1 июля отменяет обязательный карантин для туристов

В стране с понедельника открылись бары и рестораны

Правительство Испании отменит с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов.

Об этом сообщает El Pais.

"В этот понедельник (25 мая, – ред.) на заседании правительства было решено, что обязательный карантин для путешествующих в страну иностранных граждан будет отменен с 1 июля", – говорится в сообщении.

Ранее глава правительства Испании Педро Санчес в Twitter объявил, что иностранные туристы смогут приезжать в Испанию уже в июле.

Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото также заверила сегодня утром, что въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, хотя она не уточнила дату. Она призвала путешественников, особенно французов и немцев, провести отпуск в Испании.

Представители испанской индустрии туризма рассматривали введение карантина для посетителей страны как меру, которая будет отталкивать иностранных туристов. Поэтому правительство пошло навстречу предпринимателям.

Кстати, в Испании с понедельника открылись бары и рестораны.

Недавно в Испании исправили общие данные о смертности среди инфицированных коронавирусом с начала пандемии. Общее количество подтвержденных летальных случаев сейчас составляет 26 834. В то же время, по состоянию на вчера эта цифра была выше на 1918 летальных случаев.

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