Следственным судьям Высшего антикоррупционного суда вдвое продлили срок службы

С сегодняшнего дня вступил в силу законопроект № 3348, согласно которому следственные судьи Высшего антикоррупционного суда будут работать два года с момента назначения и могут быть переизбраны повторно по личному согласию судьи.

Соответствующий документ был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно ранее действовавшему закону о ВАКС, следственные судьи избирались сроком на год и без права переизбрания два года подряд.

Кроме того, новый закон предусматривает, что Высший антикоррупционный суд сможет осуществлять управление объектами государственной собственности, которые относятся к сфере его управления.

Примечательно, что в первоначальной редакции закона № 3348 был указан срок в три года, и двумя годами была ограничена уже во втором чтении, после принятия соответствующей поправки.

Как известно, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019, а уже в конце октября 2019 года – вынес первый обвинительный приговор.