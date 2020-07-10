Зеленский хочет запустить программу по трансплантации за два года

Президент Владимир Зеленский хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов.

Об этом он сказал во время поездки в Волынскую область, передает Зеркало недели.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал Зеленский экс-заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

Сам Загрийчук говорит, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд гривен, которых хватит для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тысяч.

Ранее во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца. В стране за 15 лет провели только две аналогичных операции. Донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты. Сердце пересадили 57-летнему жителю Коростеня, у которого пять лет назад был инфаркт.