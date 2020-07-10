"Южмаш" построит 5 тысяч электроавтобусов совместно с Южной Кореей

Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод" и южнокорейская фирма Caris подписали меморандум на изготовление 5 тысяч электроавтобусов для Южной Кореи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наше Государственное предприятие "Южмаш" подписало меморандум с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тыс. электроавтобусов. Общая сумма контракта составляет почти 850 млн долларов", – сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля – это один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы.

"Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы", – говорит он.

"Южный машиностроительный завод" – предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепре.

Напомним, экс-министр экономики Тимофей Милованов говорил, что из-за возможной приостановки работы некоторых китайских заводов, Украина будет иметь возможность увеличить экспорт своей продукции.