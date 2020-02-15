Из-за приостановки заводов в Китае украинский экспорт может увеличиться, – Милованов

По словам министра, речь идет о продукции металлургической отрасли

Из-за возможной приостановки работы некоторых китайских заводов, Украина будет иметь возможность увеличить экспорт своей продукции.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 февраля, комментируя вспышку коронавируса.

По его словам, речь идет о продукции металлургической отрасли.

"На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы... ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, – это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше", – сказал он.

По его мнению, тот факт, что в некоторых китайских провинциях заводы могут остановиться, дает возможность для Украины повысить экспорт, потому что мир будет искать альтернативу в других местах.

Милованов также считает, что вспышка коронавируса не оказывает прямого влияния на бизнес в Украине.

"Те страны, экономика которых связана плотно с экономикой Китайской Республики, – они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем – влияние было бы совсем другим", – сказал он.

Министр отметил, что после вспышки коронавируса стоимость на экспортируемую из Украины руду частично снизилась, но на фоне повышения цены на 29%, которое произошло в январе, "не оправдывается тем падением, потому что рост был намного больше".

Как ранее сообщал Фокус:

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