"Маркетинговый ход": Нардеп от "Слуги народа" считает, что коронавирус придумали для продажи масок
2020-02-13 19:59:52
Но Ольга Василевская-Смаглюк все же купила респираторы
Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что история с китайским коронавирусом – маркетинговый ход, чтобы продать больше медицинских масок.
Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ".
По ее словам, часть фракции такого же мнения.
"В нашей фракции разделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", – сообщила она.
Василевская-Смаглюк также рассказала, что 12 февраля была на заседании Кабинета министров и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.