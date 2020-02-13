Мировой рост спроса на нефть из-за коронавируса затормозится впервые за 10 лет

Запасы нефти у многих основных потребителей растут

В первом квартале текущего года ожидается замедление мирового спроса на нефть впервые за 10 лет. Торможение происходит из-за коронавируса Covid-19. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.

"Последствия от Covid-19 для мирового спроса на нефть будут значительными. Ожидается, что прирост спроса сократится на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2020 года, что станет первым квартальным снижением за десятилетие", – говорится в докладе.

Прогноз прироста глобального роста спроса на нефть в целом на 2020 год также снижен на 365 тыс. баррелей в сутки – до 825 тыс., что является самым низким показателем с 2011 года. Прирост спроса в 2019 году составил 885 тыс. баррелей в сутки.

При этом промышленные запасы нефти в странах ОЭСР в декабре оставались в основном стабильными на уровне 2 915 млн баррелей. Запасы были на 26,4 млн баррелей выше среднего показателя за пять лет и покрывали 61 день потребления. Предварительные данные за январь показывают наращивание запасов в США и Японии при падении в Европе.

Ранее свой прогноз спроса на нефть ухудшила и ОПЕК. На фоне снижения экономической активности в Китае из-за распространения коронавируса спрос на нефть в этом году будет слабее, чем ожидалось, и вырастет на 990 тыс. баррелей/сутки – это на 230 тыс. баррелей меньше январского прогноза.

Прирост спроса на нефть в мире и в отдельных регионах (данные ОПЕК)

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