Гончарук обещает избавиться от "смотрящих" за добычей газа в Украине

Это будет способствовать развитию собственной добычи и уменьшению цен на отопление, говорит премьер

Кабмин работает над увеличением добычи газа на территории Украины – обещают, что распоряжаться недрами будут эффективнее.

Об этом у себя в Telegram пишет премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Гончарук пообещал избавиться от "смотрящих" за добычей и групп влияния.

По словам премьера, один из главных регионов по добыче газа и нефти – Полтавская область: более 40% газа и каждая пятая тонна нефти добывается под Полтавой.

"Но этого мало", – констатирует глава правительства.

Поэтому на центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры (на добычу газа, – ред) и введены электронные аукционы.

"Кабмин разработал комплекс важных законодательных изменений для оживления добычи газа в Украине", – отчитался премьер Гончарук.

Кроме того, Гончарук добавил, что для распределения углеводородных недр уже готовы 9 соглашений– они уже ожидают подписи.

Запущен и "Инвестиционный атлас пользователя недр", на котором уже есть свыше 100 объектов, в т.ч. перспективные нефтегазовые площади. В феврале также запланирован старт 12 аукционов на электронных торгах.

При этом премьер особенно подчеркивает: "Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на их использование".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.