Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1500, заразились более 1700 медработников

В Ухане ужесточили карантинный режим

В Китае количество жертв коронавируса выросло до 1523

Об этом 15 февраля сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

Отмечается, что за прошлые сутки зарегистрировано 143 летальных исхода, из них 139 – в провинции Хубэй.

Заражение новым вирусом диагностировано еще у 2641 человека. Всего зафиксировано 56 873 подтвержденных случая (из которых 11 053 – тяжелые).

14 февраля 1373 пациента были выписаны из больниц после полного выздоровления, добавили в комитете.

Кроме того, в Китае коронавирусом заразились 1760 медработников, шесть из них умерли, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

"Это критически важная информация, потому что работники здравоохранения являются связующим звеном, объединяющим систему здравоохранения и меры реагирования на вспышки", – цитирует издание генерального директорв ВОЗ Тедроса Адхана Гебреесуса.

По его словам, в настоящий момент ВОЗ изучает цифры и обстоятельства, при которых заболели работники здравоохранения.

В свою очередь, власти китайского города Ухань ограничили перемещение местных жителей между микрорайонами. Об этом говорится в официальном сообщении партийного руководства, опубликованном 15 февраля.

Теперь местные жители могут перемещаться между районами города можно только через КПП и только имея на это серьезные основания. Вместе с представителями власти на пропускных пунках дежурят специалисты, которые измеряют температуру граждан и регистрируют их.

Как ранее сообщал Фокус: