Коронавирус: за сутки заразились 4,8 тысячи человек, из больниц выписано 690 пациентов

Общее количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек

Количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Медики пока не могут похвалиться какими-то успехами в борьбе с эпидемией.

"По состоянию на 00:00 часов по местному времени (Китай) четверга, 13 февраля, (19:00 по Киеву) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека", – говорится в сообщении.

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

"Подтвержденные случаи заболеваний – 63 932 в Китае, 505 за границей. Смертельные исходы – 1 381 в Китае (включая одного умершего в Гонконге), 2 случая за границей. Вылечить удалось 6 723 человека", – заявили чиновники от медицины.

За прошедшие сутки вирусом заразились 4,8 тысячи человек, из больниц было выписано 690 пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.