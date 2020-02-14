Коронавирус: за сутки заразились 4,8 тысячи человек, из больниц выписано 690 пациентов

2020-02-14 07:08:04

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Общее количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек

Количество заболевших новым коронавирусом Covid-19 достигло 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

 Медики пока не могут похвалиться какими-то успехами в борьбе с эпидемией.

"По состоянию на 00:00 часов по местному времени (Китай) четверга, 13 февраля, (19:00 по Киеву) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 64 437 человек, умерло уже 1 383 человека",  – говорится в сообщении.

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

"Подтвержденные случаи заболеваний  – 63 932 в Китае, 505 за границей. Смертельные исходы  – 1 381 в Китае (включая одного умершего в Гонконге), 2 случая  за границей. Вылечить удалось 6 723 человека",  – заявили чиновники от медицины.

За прошедшие сутки вирусом заразились 4,8 тысячи человек, из больниц было выписано 690 пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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