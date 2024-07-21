В порту Одессы обвалился склад, под обломками здания оказались люди: что известно (фото)

Под руинами склада в Одесском морском порту оказалось двое одесситов, сообщили в ГСЧС, Предполагают, что были нарушения правил техники безопасности при работе на строительстве.

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Вечером 20 июля в Одесском морском порту обвалилось складское помещение. Под руинами здания оказались люди, которых пришлось спасать с помощью специальной техники и кинологов. В результате инцидента один человек погиб. О деталях событий в порту рассказали на странице Facebook ГУ ГСЧС в Одесской области.

Спасатели сообщили, что под руинами склада оказалось двое мужчин — 31-летний и 34-летний. Чтобы их спасти, прибыли четыре единицы спецтехники, 20 работников ГСЧС и кинологическая служба с овчаркой. Граждан завалило обломками и, чтобы их деблокировать, использовали гидравлические инструменты и бензопилы, говорится в сообщении.

По итогам спасательной операции младшего мужчину, 1993 г.р., вытащили без признаков жизни. Второго, 1990 г.р., вытащили живым — его доставили в больницу.

В сообщении ГСЧС привели возможную причину инцидента, в результате которого разрушилось здание в Одесском морском порту. Предварительно предполагают, что это произошло из-за нарушения правил техники безопасности при строительстве.

Спасатели опубликовали несколько фото и видео с места событий. Можно увидеть, что операция продолжалась с вечера до утра. Ночью руины осмотрели поисковые собаки, которые пытались обнаружить пострадавших.

Обвал в Одессе — работа спецтехники ГСЧС в морском порту 21 июля Фото: ГСЧС Обвал в Одессе — работа кинологов в морском порту 21 июля Фото: ГСЧС

На ряде других изображений можно увидеть одессита, которого удалось деблокировать живым. После того, как мужчину вытащили, его положили на носилки и отправили в медучреждение, свидетельствуют видео с места событий.

Обвал в Одессе — ГСЧС спасает мужчину под руинами 21 июля Фото: ГСЧС Обвал в Одессе — мужчины под руинами в морском порту 21 июля Фото: ГСЧС

Отметим, в декабре 2023 года Фокус писал о предыдущем обвале в Одессе. Событие произошло на Базарной площади: разрушился жилой дом, который был в аварийном состоянии. Как выяснилось, официально в нем никто не жил, однако местные жители видели внутри людей. В ГСЧС сообщили, что полностью обвалился третий подъезд от первого до третьего этажа. Под завалами людей не нашли, заявили спасатели.

Напоминаем, 19 июля ГСЧС Николаева пришлось работать на месте попадания ракеты ВС РФ, которая взорвалась рядом с детской площадкой. 13 июля россияне попали по железнодорожной станции Буды на Харьковщине: тогда погиб местный начальник ГСЧС.