В центре Одессы обвалился жилой дом: внутри могли быть люди (фото)

Разрушен целый подъезд дома, который был в аварийном состоянии. Официально там никто не проживал, но очевидцы видели внутри людей.

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В центре Одессы обрушился дом. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Происшествие произошло на улице Базарная. Обвалился третий подъезд жилого дома, который был в аварийном состоянии. Разрушение задело несколько этажей — с первого до третьего.

"Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибших и пострадавших на месте разрушения не обнаружено", — заявили в ГСЧС.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Однако в комментарии Фокусу спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко рассказала, что в доме все же могли находиться люди. Очевидцы заметили внутри граждан, которые самостоятельно покинули здание.

"По официальной информации, предоставленной спасателям — в разрушенной части здания никто не проживал. Но это по официальным данным, а не по факту, поэтому утверждать мы не можем, поскольку есть вариант ошибиться и назвать людей бездомными", — объяснила пресс-секретарь ГСЧС.

Фото с места событий Фото: ГСЧС

Напомним, 29 ноября в СБУ сообщили о задержании "тиктокера-рецидивиста" в Одессе. 35-летний местный житель снимал и публиковал в соцсетях, как над городом сбивали ракеты и дроны-камикадзе.

Ранее, 27 ноября, в Одессе из-за непогоды обвалилась труба котельной высотой более 100 метров.