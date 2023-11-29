Показал работу ПВО: СБУ задержала в Одессе 35-летнего "тиктокера" (фото)

По информации следствия, несмотря на запрет 35-летний мужчина поделился в интернете кадрами работы противовоздушной обороны. Это могло повлиять на следующие атаки противника.

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Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать "тиктокера-рецидивиста", который показывал в сети работу ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 29 ноября.

Отмечается, что в ночь на 5 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область и областной центр. Пока украинские защитники пытались уберечь город от обстрела при помощи систем противовоздушной обороны, мирный житель снимал все это на камеру.

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Получившиеся кадры мужчина разместил на своей странице в социальной сети TikTok.

"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Сотрудникам СБУ удалось установить его личность и местонахождения. В результате он был задержан.

Сотрудники СБУ задержали одессита, который показал в сети работу ПВО во время атаки Фото: СБУ

Злоумышленником, как утверждает следствие, оказался 35-летний житель Одессы, который ранее уже был наказан за воровство и грабеж. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, который и использовался для съемки и распространения запрещенных кадров.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований)", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы избрать обвиняемому меру пресечения в виде держания под стражей. После расследования ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что западные СМИ показали, как ПВО отбивала атаку на Киев. Спикер командования Юрий Игнат отметил, что журналисты не показали, из каких локаций могли вылетать ракеты, поэтому военнослужащие не имеют претензий к международным медиа.