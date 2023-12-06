В центрі Одеси обвалився житловий будинок: всередині могли бути люди (фото)

Зруйнований цілий під’їзд будинку, який був в аварійному стані. Офіційно там ніхто не проживав, але очевидці бачили всередині людей.

Related video

В центрі Одеси обвалився будинок. Про це 6 грудня повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Подія сталася на вулиці Базарна. Обвалився третій під’їзд житлового будинку, який був в аварійному стані. Руйнування зачепило кілька поверхів — з першого до третього.

"Вогнеборці розпочали аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено", — заявили у ДСНС.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Проте в коментарі Фокусу речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла, що в будинку все ж могли перебувати люди. Очевидці помітили всередині громадян, які самостійно залишили будівлю.

"За офіційною інформацією, наданою рятувальникам — в зруйнованій частині будівлі ніхто не проживав. Але то по офіційних даних, а не по факту, тому стверджувати ми не можемо, оскільки є варіант помилитися і назвати людей безхатьками", — пояснила речниця ДСНС.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Нагадаємо, 29 листопада у СБУ повідомили про затримання "тіктокера-рецидивіста" в Одесі. 35-річний місцевий мешканець знімав і публікував у соцмережах, як над містом збивали ракети та дрони-камікадзе.

Раніше, 27 листопада, в Одесі через негоду обвалилась труба котельні висотою понад 100 метрів.