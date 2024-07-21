У порту Одеси обвалився склад, під уламками будівлі опинились люди: що відомо (фото)

Під руїнами складу в Одеському морському порту опинилось двоє одеситів, повідомили у ДСНС, Припускають, що були порушення правил техніки безпеки при роботі на будівництві.

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Увечері 20 липня в Одеському морському порту обвалилось складське приміщення. Під руїнами будівлі опинились люди, яких довелось рятувати за допомогою спеціальної техніки і кінологів. Внаслідок інциденту один чоловік загинув. Про деталі подій у порту розповіли на сторінці Facebook ГУ ДСНС в Одеській області.

Рятувальники повідомили, що під руїнами складу опинилось двоє чоловіків — 31-річний та 34-річний. Щоб їх врятувати, прибули чотири одиниці спецтехніки, 20 працівників ДСНС та кінологічна служба з вівчаркою. Громадян завалило уламками та, щоб їх деблокувати, використали гідравлічні інструменти та бензопили, ідеться у дописі.

За підсумками рятувальної операції молодшого чоловіка, 1993 р.н., витягнули без ознак життя. Другого, 1990 р.н., витягнули живим — його доправили до лікарні.

У повідомленні ДСНС навели можливу причину інциденту, внаслідок якого зруйнувалась будівля у Одеському морському порту. Попередньо припускають, що це сталось через порушення правил техніки безпеки при будівництві.

Рятувальники опублікували кілька фото та відео з місця подій. Можна побачити, що операція тривала з вечора до ранку. Вночі руїни оглянули пошукові собаки, які намагались виявити потерпілих.

Обвал у Одесі - робота спецтехніки ДСНС у морському порту 21 липня Фото: ДСНС Обвал у Одесі - робота кінологів у морському порту 21 липня Фото: ДСНС

На низці інших зображень можна побачити одесита, якого вдалось деблокувати живим. Після того, як чоловіка витягнули, його поклали на ноші і відправили до медзакладу, свідчать відео з місця подій.

Обвал у Одесі - ДСНС рятує чоловіка під руїнами 21 липня Фото: ДСНС Обвал у Одесі - чоловіка під руїнами в морському порту 21 липня Фото: ДСНС

Зазначимо, у грудні 2023 року Фокус писав про попередній обвал в Одесі. Подія сталась на Базарній площі: зруйнувався житловий будинок, який був у аварійному стані. Як з'ясувалось, офіційно у ньому ніхто не жив, однак місцеві жителі бачили всередині людей. У ДСНС повідомили, що повністю обвалився третій під'їзд від першого до третього поверху. Під завалами людей не відшукали, заявили рятувальники.

Нагадуємо, 19 липня ДСНС Миколаєва довелось працювати на місці влучання ракети ЗС РФ, яка вибухнула поруч з дитячим майданчиком. 13 липня росіяни поцілили по залізничній станції Буди на Харківщині: тоді загинув місцевий начальник ДСНС.