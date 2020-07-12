Дожди и жара. В Украине объявлено штормовое предупреждение

На воскресенье, 12 июля, в Украины было объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в некоторых частях страны ожидается град, сильный дождь и порывы ветра. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 12 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (первый уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (второй уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В это же время, на юго-востоке страны ожидается жара до +33 градусов. В этом регионе Украины осадки маловероятны.

В Киеве ночь на 5 июля стала самой жаркой за 140 лет. Температура воздуха не опустилась ниже 20,6 °С.

А в июне 2020 года в Киеве было зафиксировано сразу пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, превысив на 3,5 градуса климатическую норму.