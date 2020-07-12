Столкнулись лоб в лоб. Под Киевом в ДТП погибли три человека

В Козине под Киевом на Старообуховской трассе столкнулись лоб в лоб автомобили Hyundai и Mercedes. В результате аварии погибли три человека. Об этом пишет Киев Оперативный.

"По предварительной информации от свидетелей, три человека (из Hyundai) погибли на месте, пострадавших из Mercedes госпитализировали", - говорится в сообщении.

Паблик dtp.kiev.ua пишет, что в результате столкновения один их автомобилей выбросило на обочину в забор. Пострадавших из авто доставали спасатели.

Киев Оперативный также сообщает, что по одной из версий водитель Mercedes был пьяным и над ним якобы даже хотели учинить самосуд.

Об этом также пишут пользователи в соцсетях, которые представляются свидетелями аварии.

Полиция ДТП пока не комментировала.