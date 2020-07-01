Новые штрафы и приговор без судимости. Что изменилось в Уголовном кодексе с 1 июля

С 1 июля в Уголовный кодекс Украины вводится новое понятие "уголовный проступок". Эти изменения призваны упростить процедуру расследований преступлений небольшой тяжести. Параллельно с этим увеличиваются штрафы за вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения – теперь за эти проступки предусмотрена уголовная ответственность. В чем смысл этих новелл и как изменится судебная система, Фокусу объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Украл – не в тюрьму

Раньше преступления квалифицировались таким образом: преступления небольшой тяжести – наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов (170 тыс. грн); тяжкие преступления – до 10 лет лишения свободы или штраф до 25 тыс. необлагаемых минимумов (425 тыс. грн); особо тяжкие преступления – лишение свободы сроком более 10 лет или штраф в размере более 25 тыс. необлагаемых минимумов. Теперь появилась новая квалификация преступлений – уголовный проступок, за который предусматривается наказание в виде штрафа до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов (51 тыс. грн) без альтернативы отбывания наказания в исправительной колонии. Максимум, что может получить нарушитель вместо денежного штрафа – небольшой срок ограничения свободы в колонии.

К проступкам относятся, к примеру, кражи, мошенничества в некрупных размерах и хулиганство.

"Криминальный проступок – это такие не очень серьезные нарушения, которые будут расследоваться в упрощенном режиме. Но как показывает практика, сегодня элементарную кражу мобильного телефона не могут нормально расследовать даже в усложненном режиме. Что же будет теперь, трудно себе представить", – говорит адвокат Ростислав Кравец.

По-простому

Главный мотив новеллы – упрощение досудебного расследования. Расследования криминальных проступков должны проходить на протяжении 72 часов, а рассмотрение дела в суде – максимум до 30 дней со дня вручения гражданину уведомления о подозрении.

"Не позднее трех дней с начала расследования необходимо собрать все документы и доказательства по факту преступления и обратиться к прокурору, который дальше уже решает, есть ли основания для изложенных подозрений. Если есть, то прокурор уведомляет сторону защиты, хотя по факту получается, что у защитника не остается времени на защиту", – отмечает адвокат.

Он опасается, что сжатые сроки рассмотрения таких дел полностью парализуют суды, которые и так сегодня не способны полноценно рассматривать дела, судебная система "окончательно ляжет".

Новая должность и никакой судимости

Расследовать криминальные проступки будут уже не следователи, а дознаватели. Ими станут полицейские, уполномоченные лица Службы безопасности, органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства, представители Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и Национального антикоррупционного бюро.

Дознаватели будут собирать доказательства, направлять на медицинские и другие экспертизы, заниматься фото-, видеофиксацией, изымать орудие преступления и прочее.

"Учитывая то, что сейчас происходит в наших правоохранительных органах, с одной стороны, будет сплошное злоупотребление правами, а с другой – преступления будут оставаться безнаказанными", – уверен Ростислав Кравец.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может рассмотреть производство по нему без вызова участников в зал судебных заседаний.

Самое интересное, что человек, совершивший криминальный проступок, после исполнения наказания будет считаться не имеющим судимости.

Новые штрафы за вождение в нетрезвом виде

С 1 июля уголовно наказуемым преступлением, пусть и не тяжелым, стало вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или вождение под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В Уголовном кодексе появилась новая статья 286-1, предусматривающая наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн и наложения запрета управлять транспортными средствами сроком до трех лет, а при повторном совершении такого же проступка верхний предел штрафа может достигать до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

За ДТП в пьяном виде с пострадавшими штраф также увеличился до 51 000 — 85 000 гривен. Кроме того, водителей-нарушителей ждет лишение права управлять транспортными средствами до трех лет без альтернативы.

По словам Ростислава Кравеца, эта новелла усложнит рассмотрение таких дел в суде.

"Сегодня в суде за день рассматривается несколько десятков административных протоколов по статье вождения в нетрезвом виде, а теперь же, если такие дела будут рассматривать в рамках уголовной ответственности, процессы в суде будут тянуться годами. Новеллу о криминальном проступке, так же как и о вождении в нетрезвом виде, нужно было вводить своевременно, но не сегодня, когда суды полостью парализованы", – считает адвокат.