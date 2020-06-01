Водители "маскируют" свои номерные знаки, чтобы не получить штраф за превышение скорости, – полиция

Но и за такие действия можно получить штраф – 170 грн в первый раз и 255 грн за повторное нарушение

После запуска системы автоматической видеофиксации нарушения правил ПДД некоторые водители начали "маскировать" номерные знаки на своих автомобилях. Об этом в Facebook пишет первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В то же время, даже если каким-либо образом скрыть несколько символов на номерном знаке, ответственность за нарушение правил все-равно наступит.

Билошицкий объясняет, что патрульная полиция может остановить водителя за эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не соответствует стандартам.

Так, знак не должен быть установлен в непредназначенном на авто месте, не должен быть закрыт другими предметами и быть загрязненным. Знак должно быть отчетливо видно с расстояния 20 метров.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 170 грн, а за повторное нарушение – уже 255 грн или общественные работы вместе с изъятием транспортного средства (либо же без иъятия).

За прошедшие сутки, 11 июня, камеры зафиксировали 47 авто, которые ехали со скоростью 170 км/ч. С наибольшей скоростью (237 км/час) по дороге М03 Киев-Харьков-Должанский ехал Volkswagen Touareg. Разрешенная скорость на этом участке составляла 110 км/ч.

Также камеры зафиксировали нарушения со стороны водителя Skoda Fabia, который насобирал за сутки 10 штрафов.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.