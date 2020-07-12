Появилось видео смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли двое взрослых и 8-летняя девочка

В результате смертельного ДТП на Старообуховской трассе под Киевом погибли двое взрослых и 8-летняя девочка. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По данным паблика, автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в салоне которого находилось пять человек.

Двое взрослых и 8-летняя девочка погибли на месте, еще двое пассажиров Hyundai – мальчики 10 и 12 лет, госпитализированы в критическом состоянии.

Водитель Mercedes оказался пьяным. Драгер показал 1,37 промилле. Полиция официально аварию пока не комментировала.

Также в Сети опубликовали видео с регистатора автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии.