В нацпарке под Одессой насчитали 1500 розовых пеликанов

Около 1500 розовых пеликанов обитают сейчас на территории национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области. Об этом сообщил замдиректора нацпарка Иван Русев в Facebook.

По его словам, больше всего времени пеликаны уделяют охоте на рыбу. Но также они не забывают про свой внешний вид и активно чистят перья, и поэтому всегда выглядят фотогенично для туристов.

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В "Тузловских лиманах" обитает два вида пеликанов – розовые и кудрявые. Они прилетают в Одесскую область весной после зимовки в Африке, а с наступлением холодов снова отправляются на юг. Однако в этом году пеликаны начали возвращаться в Украину еще в конце февраля.

Оба вида пеликанов занесены в Красную книгу Украины.